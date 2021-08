«РИА Новости»: президент Афганистана пока не сложил полномочия

Президент Афганистана Ашраф Гани еще не сложил полномочия главы государств. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости».

Отмечается, что в политическом дворце проходили консультациями с политическими партиями. По данным корреспондента, в них участвовали в том числе и представители движения «Талибан»*.

Также сообщается, что движение «Талибан»* призвало действующего президента Афганистана, правительственных чиновников и лидеров афганских партий к сотрудничеству, пишет ТАСС.

По сообщению источника, пока не будет известен преемник и не будет заключено долгосрочное соглашение о мире и проведении выборов, действующий президент не передаст власть.

Сегодня члены радикального движения «Талибан»* начали наступление на Кабул, столицу Афганистана. При этом руководство боевиков заверило, что штурма города не будет. По данным агентства Reuters, талибы окружили Кабул и начали входить в него. Сообщалось о звуках стрельбы на окраине города. Боевики же отметили, что не объявляли о прекращении огня.

Официальный представитель талибов Забихулла Муджахид сообщил, что движение хочет избежать жертв среди гражданского населения. «Мы дадим право безопасного проезда каждому, кто захочет покинуть столицу Кабул, мы призываем женщин отправиться в безопасные места в столице», — написал он в Twitter.



Позже движение «Талибан»* объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана.



Затем президент Афганистана Ашраф Гани провел телефонный разговор с представителями служб безопасности о поддержании безопасности жителей Кабула.

«Я приказал силам безопасности... гарантировать безопасность всех наших сограждан. Это наша ответственность, и мы будем делать это наилучшим возможным образом. К любому, кто думает о том, чтобы посеять хаос или устроить грабежи, будет применена сила», — цитирует его «РИА Новости».

