«Рубин» сыграет в Казани против «Крыльев Советов» в матче РПЛ
Сегодня, 15 августа, «Рубин» примет у себя дома самарские «Крылья Советов» в матче 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.
Встреча состоится на стадионе «Ак Барс Арена» и начнется в 20.00 по московскому времени. Игра будет показана на платном телеканале «Матч Премьер».
«Рубин» подходит к матчу с самарцами в ранге фаворита встречи. Казанцы пока идут без поражений в чемпионате страны, одержав три победы в трех играх турнира. Подопечные Леонида Слуцкого за это время обыграли «Спартак» (1:0), «Арсенал» (3:0), а также «Ахмат» (2:1) и вместе с «Зенитом» и «Динамо» лидируют в турнирной таблице РПЛ.
«Крылья Советов» в нынешнем сезоне вернулись в высший дивизион страны, выиграв первенство ФНЛ. На старте РПЛ команда Игоря Осинькина выглядит не слишком убедительно и пока не набрала ни одного очка. В соперниках самарцев были те же клубы, что и у «Рубина». «Крылья» по очереди уступили «Ахмату» (1:2), «Спартаку» (0:1) и «Арсеналу» (1:2).
Отметим, что на неделе казанцы потерпели неудачу в матче Лиги конференций. «Рубин» проиграл в Казани в ответной встрече польскому «Ракуву» и выбыл из розыгрыша турнира. Слуцкий назвал игру с поляками самой драматичной в своей тренерской карьере.
В матче с «Крыльями» казанцы не смогут рассчитывать на нападающего Джордже Деспотовича. Сербский форвард выбыл из-за травмы на несколько недель и даже был отзаявлен клубом из РПЛ. Вместо него в заявку «Рубина» на турнир вошел полузащитник Мицуки Сайто, еще не выступавший в российском чемпионате.
Из-за лимита на легионеров (не более восьми игроков в заявке) казанский клуб не может заявить новобранца команды Монтассара Тальби. Накануне защитник сборной Туниса приступил к тренировкам с «Рубином», но принять участие в игре с «Крыльями» пока не сможет, так как не заявлен на турнир.
Подробнее о работе казанского клуба в нынешнее трансферное окно читайте в материале «Реального времени».СпортФутболОбщество
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