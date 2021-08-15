«Рубин» сыграет в Казани против «Крыльев Советов» в матче РПЛ

Сегодня, 15 августа, «Рубин» примет у себя дома самарские «Крылья Советов» в матче 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

Встреча состоится на стадионе «Ак Барс Арена» и начнется в 20.00 по московскому времени. Игра будет показана на платном телеканале «Матч Премьер».

«Рубин» подходит к матчу с самарцами в ранге фаворита встречи. Казанцы пока идут без поражений в чемпионате страны, одержав три победы в трех играх турнира. Подопечные Леонида Слуцкого за это время обыграли «Спартак» (1:0), «Арсенал» (3:0), а также «Ахмат» (2:1) и вместе с «Зенитом» и «Динамо» лидируют в турнирной таблице РПЛ.

«Крылья Советов» в нынешнем сезоне вернулись в высший дивизион страны, выиграв первенство ФНЛ. На старте РПЛ команда Игоря Осинькина выглядит не слишком убедительно и пока не набрала ни одного очка. В соперниках самарцев были те же клубы, что и у «Рубина». «Крылья» по очереди уступили «Ахмату» (1:2), «Спартаку» (0:1) и «Арсеналу» (1:2).

Фото: vk.com/fckssamara

Отметим, что на неделе казанцы потерпели неудачу в матче Лиги конференций. «Рубин» проиграл в Казани в ответной встрече польскому «Ракуву» и выбыл из розыгрыша турнира. Слуцкий назвал игру с поляками самой драматичной в своей тренерской карьере.

В матче с «Крыльями» казанцы не смогут рассчитывать на нападающего Джордже Деспотовича. Сербский форвард выбыл из-за травмы на несколько недель и даже был отзаявлен клубом из РПЛ. Вместо него в заявку «Рубина» на турнир вошел полузащитник Мицуки Сайто, еще не выступавший в российском чемпионате.

Фото: vk.com/fcrk

Из-за лимита на легионеров (не более восьми игроков в заявке) казанский клуб не может заявить новобранца команды Монтассара Тальби. Накануне защитник сборной Туниса приступил к тренировкам с «Рубином», но принять участие в игре с «Крыльями» пока не сможет, так как не заявлен на турнир.

Подробнее о работе казанского клуба в нынешнее трансферное окно читайте в материале «Реального времени».