«Рубин» включил Мицуки Сайто в заявку команды для участия в РПЛ

Полузащитник Мицуки Сайто вошел в заявку «Рубина» для участия в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Японский хавбек заявлен под 16-м игровым номером. Он сможет сыграть уже в следующем матче «Рубина» против «Крыльев Советов» в 4-м туре РПЛ.

Ранее казанцы отзаявили из турнира нападающего Джордже Деспотовича. Сербский форвард пропустит несколько недель из-за травмы. В связи с этим казанцы решили временно внести в заявку на РПЛ японца Сайто.

Отметим, что «Рубин» все еще не заявил на турнир защитника-новичка Монтассара Тальби.