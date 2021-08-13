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«Рубин» включил Мицуки Сайто в заявку команды для участия в РПЛ

14:19, 13.08.2021
«Рубин» включил Мицуки Сайто в заявку команды для участия в РПЛ
Фото: rubin-kazan.ru

Полузащитник Мицуки Сайто вошел в заявку «Рубина» для участия в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Японский хавбек заявлен под 16-м игровым номером. Он сможет сыграть уже в следующем матче «Рубина» против «Крыльев Советов» в 4-м туре РПЛ.

Ранее казанцы отзаявили из турнира нападающего Джордже Деспотовича. Сербский форвард пропустит несколько недель из-за травмы. В связи с этим казанцы решили временно внести в заявку на РПЛ японца Сайто.

Отметим, что «Рубин» все еще не заявил на турнир защитника-новичка Монтассара Тальби.

СпортФутбол
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