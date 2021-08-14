Новичок «Рубина» Тальби провел первую тренировку с командой
Защитник «Рубина» Монтассар Тальби приехал в расположение команды, сообщает пресс-служба клуба.
Футболист сборной Туниса провел первую тренировку с одноклубниками и получил от гендиректора казанцев Рустема Сайманова игровую майку с 3-м игровым номером.
Тальби еще не заявлен за «Рубин» для участия в РПЛ, поэтому не сможет выйти на поле в игре с «Крыльями Советов» в воскресенье. Для заявки тунисца казанцам предстоит освободить одного из легионеров команды из списка заявленных.
Ранее «Рубин» временно вписал для участия в матчах чемпионата страны японского полузащитника Мицуки Сайто, заменившего травмированного нападающего Джордже Деспотовича.
Напомним, Тальби перешел в казанский клуб из итальянского «Беневенто». По данным Тransfermarkt, трансфер футболиста обошелся в 900 тысяч евро.СпортФутбол
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