Эксперт: в Казани всегда наблюдается хорошая положительная динамика спроса на краткосрочную аренду жилья
Традиционно в августе количество бронирований туристами жилья по России снижается примерно на 30% по сравнению с июлем. Однако в этом году фиксируется устойчивый рост по многим направлениям, в том числе в столице Татарстана.
— У Казани всегда хорошая положительная динамика, в средней полосе России сейчас хорошая погода, к тому же, в августе в Казани День города, — рассказал гендиректор онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья «Суточно.ру» Юрий Кузнецов.
По словам эксперта, у каждого направления для внутренних путешествий свои причины роста. Например, Санкт-Петербург в августе всегда становится популярным у российских туристов, пишет ТАСС.
Отметим, что по данным сервиса «Авито Недвижимость», в Казани по итогам второго квартала спрос на долгосрочную аренду жилья вырос на 44% — это на 12% больше, чем в предыдущем квартале.
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