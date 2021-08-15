Эксперт: в Казани всегда наблюдается хорошая положительная динамика спроса на краткосрочную аренду жилья

Традиционно в августе количество бронирований туристами жилья по России снижается примерно на 30% по сравнению с июлем. Однако в этом году фиксируется устойчивый рост по многим направлениям, в том числе в столице Татарстана.

— У Казани всегда хорошая положительная динамика, в средней полосе России сейчас хорошая погода, к тому же, в августе в Казани День города, — рассказал гендиректор онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья «Суточно.ру» Юрий Кузнецов.

По словам эксперта, у каждого направления для внутренних путешествий свои причины роста. Например, Санкт-Петербург в августе всегда становится популярным у российских туристов, пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Отметим, что по данным сервиса «Авито Недвижимость», в Казани по итогам второго квартала спрос на долгосрочную аренду жилья вырос на 44% — это на 12% больше, чем в предыдущем квартале.



Татьяна Демина