Путин поручил наградить посмертно военных, погибших при крушении самолета в Турции

Министру обороны Сергею Шойгу президент РФ Владимир Путин поручил представить российских военных, погибших при крушении самолета Бе-200 во время тушения природных пожаров в Турции, к госнаградам посмертно. Об этом сообщает ТАСС.

«Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким российских военных, а также родным и близким граждан Турецкой Республики, погибших при крушении самолета Бе-200. Президент поручил министру обороны представить российских военных к государственным наградам посмертно», — отметили в пресс-службе Кремля.

Погибли пять членов экипажа из числа российских военнослужащих и три гражданина Турецкой Республики, указывавших очаги пожара. Ранее в военном ведомстве подтвердили, что в Турции разбился самолет Минобороны РФ. На борту было восемь человек. Сегодня в районе Кахраманмараша потерпел крушение при заходе на посадку пожарный самолет, на его поиски была направлена поисково-спасательная группа.



Алексей Нечаев