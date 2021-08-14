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Путин поручил наградить посмертно военных, погибших при крушении самолета в Турции

18:52, 14.08.2021
Путин поручил наградить посмертно военных, погибших при крушении самолета в Турции
Фото: kremlin.ru

Министру обороны Сергею Шойгу президент РФ Владимир Путин поручил представить российских военных, погибших при крушении самолета Бе-200 во время тушения природных пожаров в Турции, к госнаградам посмертно. Об этом сообщает ТАСС.

«Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким российских военных, а также родным и близким граждан Турецкой Республики, погибших при крушении самолета Бе-200. Президент поручил министру обороны представить российских военных к государственным наградам посмертно», — отметили в пресс-службе Кремля.

Погибли пять членов экипажа из числа российских военнослужащих и три гражданина Турецкой Республики, указывавших очаги пожара. Ранее в военном ведомстве подтвердили, что в Турции разбился самолет Минобороны РФ. На борту было восемь человек. Сегодня в районе Кахраманмараша потерпел крушение при заходе на посадку пожарный самолет, на его поиски была направлена поисково-спасательная группа.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия
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