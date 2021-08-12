Власти Казани выделят 6,7 млн рублей на установку пропускных систем в 79 школах города

Фото: Максим Платонов (архив)

В 79 школах, гимназиях и лицеях Казани появится система контроля и управления доступом. На эти цели направят более 6,7 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику необходимо выполнить монтаж систем контроля и управления доступом. В школах установят технические средства, регистрирующие вход-выход людей на заданной территории через точки доступа. Оборудование необходимо установить в 79 школах, среди них: школа №57, школа №117, гимназия №36, лицей-интернат №2, гимназия №102 и многие другие.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта в течение 15 календарных дней. Финансируется закупка из бюджета города.

В начале июня из бюджета Казани на обеспечение безопасности объектов социально-культурной сферы, в первую очередь школ и детских садов, выделили дополнительно 102 млн рублей. В общей сложности на эти цели направят 167 млн рублей. Директор Департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы города Петр Королев тогда сообщал, что на безопасность детей в социально-культурных объектах и школах необходимо 1,3 млрд рублей.

Меры по безопасности школ и детских садов начали активно усиливать после стрельбы в казанской гимназии №175, которая произошла 11 мая. Тогда погибли девять человек — семь школьников и два учителя.