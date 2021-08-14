В Татарстане составили более 400 административных материалов за эксплуатацию технически неисправных автобусов

В Татарстане Госавтоинспекция составила более 400 административных материалов в связи с эксплуатацией технически неисправных автобусов. Всего со 2 по 10 августа сотрудники ведомства проверили около 5 тысяч автобусов.

За время проведения профилактической операции «Автобус» за нарушение ПДД сотрудники ГИБДД МВД по РТ составили на водителей автобусов более 1,5 тыс. административных материалов. Помимо этого, они выявили факт управления этим транспортом с признаками опьянения.

За нарушения ПДД, при которых предусмотрено запрещение эксплуатации транспорта, на специализированные стоянки были помещены 70 автобусов. Об этом сообщили в ГИБДД МВД по РТ.

Мероприятие проводилось в Татарстане в целях снижения аварийности по вине водителей автобусов. Работу по профилактике нарушений ПДД с их участием продолжат.

Напомним, в Казани 30 июня проходила операция «Тоннель» для профилактики нарушений водителями общественного транспорта.



Татьяна Демина