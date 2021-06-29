В Казани пройдет массовая проверка автобусов
В Казани 30 июня сотрудники Госавтоинспекции проведут операцию «Тоннель» для профилактики нарушений водителями общественного транспорта, сообщили «Реальному времени» в ГИБДД города.
Проверка будет проходить с 6.00 до 10.00. Планируется проверка водителей общественного транспорта на предмет соблюдения правил дорожного движения.
В конце июня ГИБДД проводила рейд по выявлению транспорта, который создает сильный шум, превышающий дозволенные законодательством нормы. В сентябре операция «Тоннель» проходила в Набережных Челнах.
Напомним, в Татарстане из-за роста количества аварий усилили работу Госавтоинспекции. Для профилактики ДТП и снижения аварийности в городах и районах Татарстана дополнительно проводятся рейды по выявлению нарушителей ПДД. Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции уделят пресечению управления транспортом в состоянии опьянения, вождению без прав, выездам на полосу встречного движения.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым