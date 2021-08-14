В Татарстане изменят порядок курсирования трех пригородных поездов

В Татарстане изменится порядок курсирования трех пригородных поездов с 20 августа, сообщает пресс-служба компании «Содружество».



Изменения связаны с ремонтом на перегоне Красноуфимск — Зюрзя. Так, с 20 по 28 августа электрички №6923 Кизнер — Казань, №6407 Арск — Казань и №6424 Казань — Сосновка будут следовать по другому расписанию.

Фото: kzn.ru

В июле менялось расписание пригородного поезда №6427 Сосновка — Казань.

Весной на летний период работы перешли казанские электрички. Появились дополнительные поезда и изменился график и маршрут некоторых электропоездов.



Маргарита Головатенко