Новости общества

21:13 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани изменился график некоторых электричек и пригородных поездов

15:01, 13.04.2021
В Казани изменился график некоторых электричек и пригородных поездов
Фото: kzn.ru

На летний период работы переходят казанские электрички. Появятся дополнительные поезда и изменится график и маршрут некоторых электропоездов, сообщили в пресс-службе города.

Изменения в расписании электричек:

  • с 16 апреля по 10 октября по пятницам, субботам и воскресеньям поезд №6383 Казань — Йошкар-Ола (отправление в 14.20, прибытие в 17.45);
  • с 17 апреля по 11 октября по субботам, воскресеньям и понедельникам поезд №6382 Йошкар-Ола — Казань (отправление в 7.46, прибытие в 11.05);
  • с 30 апреля по 30 сентября с понедельника по пятницу поезд №6001 Казань — Свияжск (отправление в 8.10, прибытие в 9.23);
  • с 1 мая по 26 сентября по субботам и воскресеньям поезд №6001 Казань — Тюрлема (отправление в 8.10, прибытием в 9.50);
  • с 30 апреля по 30 сентября с понедельника по пятницу поезд №6476 Свияжск — Арск (отправление в 11.02, прибытие в 13.33);
  • с 30 апреля по 30 сентября ежедневно поезд №6437 Арск — Казань (отправление в 16.18, прибытие в 18.05);
  • с 30 апреля по 30 сентября ежедневно поезд №6432 Казань — Арск (отправление в 11.04, прибытие в 12.56).

Также с 30 апреля пригородный поезд Сосновка — Казань будет отправляться в 13.45, прибытие — в 17.25.

Продлевается маршрут следования некоторых пригородных поездов:

  • с 15 апреля по 15 октября поезд №6479 Бирюли — Краснозаринск будет следовать до станции Волжск (отправление в 18.09, прибытие в 20.22);
  • с 30 апреля по 30 сентября поезд №6420 Казань — Кукмор будет следовать до станции Вятские Поляны (отправление в 6.00, прибытие в 9.10);
  • с 30 апреля по 30 сентября поезд №6425 Кукмор — Казань будет следовать от станции Вятские Поляны (отправление в 11.53, прибытие в 15.20).

Также с 13 декабря менялось расписание движения двух пригородных поездов. Изменения затронули маршруты №6423 Кизнер — Казань и №6432 Казань — Арск.

ОбществоБизнесТранспорт Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем