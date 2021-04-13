В Казани изменился график некоторых электричек и пригородных поездов
На летний период работы переходят казанские электрички. Появятся дополнительные поезда и изменится график и маршрут некоторых электропоездов, сообщили в пресс-службе города.
Изменения в расписании электричек:
- с 16 апреля по 10 октября по пятницам, субботам и воскресеньям поезд №6383 Казань — Йошкар-Ола (отправление в 14.20, прибытие в 17.45);
- с 17 апреля по 11 октября по субботам, воскресеньям и понедельникам поезд №6382 Йошкар-Ола — Казань (отправление в 7.46, прибытие в 11.05);
- с 30 апреля по 30 сентября с понедельника по пятницу поезд №6001 Казань — Свияжск (отправление в 8.10, прибытие в 9.23);
- с 1 мая по 26 сентября по субботам и воскресеньям поезд №6001 Казань — Тюрлема (отправление в 8.10, прибытием в 9.50);
- с 30 апреля по 30 сентября с понедельника по пятницу поезд №6476 Свияжск — Арск (отправление в 11.02, прибытие в 13.33);
- с 30 апреля по 30 сентября ежедневно поезд №6437 Арск — Казань (отправление в 16.18, прибытие в 18.05);
- с 30 апреля по 30 сентября ежедневно поезд №6432 Казань — Арск (отправление в 11.04, прибытие в 12.56).
Также с 30 апреля пригородный поезд Сосновка — Казань будет отправляться в 13.45, прибытие — в 17.25.
Продлевается маршрут следования некоторых пригородных поездов:
- с 15 апреля по 15 октября поезд №6479 Бирюли — Краснозаринск будет следовать до станции Волжск (отправление в 18.09, прибытие в 20.22);
- с 30 апреля по 30 сентября поезд №6420 Казань — Кукмор будет следовать до станции Вятские Поляны (отправление в 6.00, прибытие в 9.10);
- с 30 апреля по 30 сентября поезд №6425 Кукмор — Казань будет следовать от станции Вятские Поляны (отправление в 11.53, прибытие в 15.20).
Также с 13 декабря менялось расписание движения двух пригородных поездов. Изменения затронули маршруты №6423 Кизнер — Казань и №6432 Казань — Арск.
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