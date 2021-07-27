В Татарстане изменится расписание электричек Сосновка — Казань

С 28 июля в Татарстане изменится расписание пригородного поезда №6427 Сосновка — Казань. Изменения связаны с ремонтными работами на перегоне Куркачи — Арск. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Электричка отправится со станции Сосновка 28 июля на 10 минут позже обычного — в 13:55. Изменения коснутся всех остановочных пунктов по ходу следования. В 17:31 запланировано прибытие на станцию Казань. С 29 июля до 12 августа пригородный поезд №6427 будет следовать по действующему расписанию до станции Вахитово, куда он прибудет в 17:18-17:24.

Фото: kzn.ru

Весной на летний период работы перешли казанские электрички. Появились дополнительные поезда и изменился график и маршрут некоторых электропоездов.

Алексей Нечаев