В России вновь зарегистрировали рекорд по смертям от COVID-19 за сутки

В России за прошедшие сутки умерли 815 пациентов с коронавирусом. Это новый максимум с начала пандемии. Общее число умерших достигло 168 864, сообщил оперштаб.

За сутки в стране зарегистрировали 22 277 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 6 557 068. Выздоровели 19 368 человек, всего — 5 848 340.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Предыдущий антирекорд по суточной смертности от COVID-19 был зафиксирован вчера: 12 августа скончалось 808 россиян.

Подробнее о ситуации с COVID-19 в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина