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В России вновь зарегистрировали рекорд по смертям от COVID-19 за сутки

11:39, 13.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России вновь зарегистрировали рекорд по смертям от COVID-19 за сутки
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России за прошедшие сутки умерли 815 пациентов с коронавирусом. Это новый максимум с начала пандемии. Общее число умерших достигло 168 864, сообщил оперштаб.

За сутки в стране зарегистрировали 22 277 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 6 557 068. Выздоровели 19 368 человек, всего — 5 848 340.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Предыдущий антирекорд по суточной смертности от COVID-19 был зафиксирован вчера: 12 августа скончалось 808 россиян.

Подробнее о ситуации с COVID-19 в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина
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