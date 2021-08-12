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В России за сутки выявили 21 932 случая заражения коронавирусом

11:26, 12.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за сутки выявили 21 932 случая заражения коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявили 21 932 случая заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране — 6 534 791 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 12 августа, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 20 195 человек, всего выздоровевших — 5 828 972 человека.

За сутки коронавирус унес жизни 808 россиян, всего от инфекции скончались 168 049 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось о регистрации в России 21 571 случая COVID-19.

Маргарита Голвоатенко
ОбществоМедицина
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