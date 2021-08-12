В Буинске отреставрируют здание реального училища 1910 года постройки

Комитет по охране объектов культурного наследия РТ выдал разрешение на проведение реставрационных работ в здании реального училища 1908—1910 годов постройки в Буинске. Об этом сообщается в instagram-аккаунте ведомства.



В годы Советской власти здесь располагалась профессиональная школа квалифицированных рабочих. Учащиеся изучали слесарное, токарное, столярное и литейное дело. В 1931 году здание передали ветеринарному техникуму. Он размещается здесь и по сей день.



На первом этапе работ планируется расчистить и отреставрировать фасад, восполнить утраченные декоративные элементы, отштукатурить и покрасить здание. Также рабочие заменят оконные проемы. Во время реставрации восстановят деревянные окна с мелким членением переплетов. Сейчас в здании установлены пластиковые окна.

