Новости общества

19:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Буинске отреставрируют здание реального училища 1910 года постройки

18:47, 12.08.2021
В Буинске отреставрируют здание реального училища 1910 года постройки
Фото: instagram.com/okn.tatarstan

Комитет по охране объектов культурного наследия РТ выдал разрешение на проведение реставрационных работ в здании реального училища 1908—1910 годов постройки в Буинске. Об этом сообщается в instagram-аккаунте ведомства.

В годы Советской власти здесь располагалась профессиональная школа квалифицированных рабочих. Учащиеся изучали слесарное, токарное, столярное и литейное дело. В 1931 году здание передали ветеринарному техникуму. Он размещается здесь и по сей день.


На первом этапе работ планируется расчистить и отреставрировать фасад, восполнить утраченные декоративные элементы, отштукатурить и покрасить здание. Также рабочие заменят оконные проемы. Во время реставрации восстановят деревянные окна с мелким членением переплетов. Сейчас в здании установлены пластиковые окна.

ОбществоВластьИнфраструктураКультураИстория Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем