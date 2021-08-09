Эксперт о критике со стороны «Ахмата»: «В Грозном правы, когда возмущаются судейством»

Бывший судья РПЛ, а ныне эксперт Игорь Федотов прокомментировал работу арбитра Павла Кукуяна на матче между «Рубином» и «Ахматом» (2:1).

Ранее чеченский клуб выступил с резкой критикой судейства встречи. По мнению представителей «Ахмата», результативные ошибки судей предопределили исход матча.

«В Грозном правы, когда возмущаются судейством. Две результативные в пользу одной команды — это беда. Я бы понял, если бы они были в разные стороны, такое бывает, но против одной команды — беда. «Ахмат» просто так это не оставит», — сказал Федотов.

По мнению эксперта, Кукуян получил слишком много положительных отзывов по работе по предыдущим матчам и перегорел от такого отношения со стороны руководства.

«Не надо было гладить Кукуяна по голове и рассказывать, какая он звезда. Ему раздали 158 привилегий, а он сгорел. Он еще и не бежит совсем! У нас хороших судей двое: Карасев и Безбородов, а остальные судят как пойдет», — сказал Федотов.

Напомним, встреча в Казани завершилась победой «Рубина» со счетом 2:1. «Ахмат» открыл счет в первом тайме, казанцы отыгрались и вышли вперед после перерыва, когда судья удалил вратаря гостей Георгия Шелию.

Подробнее о победе казанского «Рубина» читайте в материале «Реального времени».