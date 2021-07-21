Патриарх Кирилл освятил собор Казанской иконы Божией Матери

На территории Богородицкого монастыря в столице Татарстана патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил восстановленный собор Казанской иконы Божией Матери.

«Мы сегодня с вами свидетели того, как на том месте, где не предполагалось вообще никаких проявлений религиозной жизни, освящен этот величественный кафедральный собор как памятник духу, мужеству, вере нашего народа», — сказал он в обращении к верующим.

Фото: kzn.ru

Кроме того, патриарх передал в дар храму старинную икону Знамения Пресвятой Богородицы.

Традиционно 21 июля прошел крестный ход с Казанской иконой Божией Матери из Благовещенского собора Кремля в Казанско-Богородицкий монастырь.