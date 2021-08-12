Аналитики составили самые распространенные, длинные и короткие названия городов и сел Татарстана

В Татарстане на Яндекс.Картах отмечены более трех тысяч населенных пунктов (не считая дачных поселков и некоторых других типов). Аналитики совместно с лингвистами изучили названия и определили самые распространенные, длинные и короткие названия, характерные для региона.



Самые распространенные названия в Татарстане — Александровка, Березовка и Сосновка. Их в республике насчитывается по восемь. Следом идет Тукай — таких названий насчитывается семь. Около 2,5 тысячи названий встречаются на карте Татарстана один раз. Например, Зимняя Горка, Омары, Пролей-Каша, Старая Тумба, Уют, Штырь.

Самое длинное название без пробелов — поселок Починок-Ново-Льяшево (20 символов). Без пробелов и дефисов — у поселков Новониколаевский и Новочершилинский (по 16 букв). А самые короткие названия — у села Аю и деревни Ик.

Самые частотные слова в названиях городов и поселков — прилагательные (новый, старый и верхний). А среди самых распространенных существительных выделяют чишма (на татарском — «родник») и ключ.

Фото: ru.wikipedia.org

Татарстан вошел в тройку регионов-лидеров по количеству «космических» топонимов. Таких в республике насчитывается 530.

Маргарита Головатенко