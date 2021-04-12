Татарстан оказался на третьем месте среди регионов, где больше всего «космических» топонимов

Татарстан вошел в тройку регионов-лидеров по количеству «космических» топонимов. Таких в республике насчитывается 530, пишет «Тинькофф журнал».

Самый «космический» в этом плане регион — Краснодарский край. Здесь географических объектов с названием на космическую тематику расположено 727. Второе место у Московской области — 535.

Фото: wikimedia.org

Согласно подсчетам журнала, 15 из 1 000 топонимов в Татарстане связаны с космосом. Также в республике родился один космонавт. Больше всего космонавтов родилось в Москве: 15 человек. На втором месте — Московская область: 10 человек. Третье место делят Санкт-Петербург, Иркутская и Самарская область. Там родились по четыре космонавта.

Ранее в казанском музее соцбыта представили уникальные фотографии космонавта Юрия Гагарина во время визита в Египет в 1962 году.

Татьяна Леухина