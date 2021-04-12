Новости общества

10:46 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Татарстан оказался на третьем месте среди регионов, где больше всего «космических» топонимов

03:23, 12.04.2021
Татарстан оказался на третьем месте среди регионов, где больше всего «космических» топонимов
Фото: pxhere.com

Татарстан вошел в тройку регионов-лидеров по количеству «космических» топонимов. Таких в республике насчитывается 530, пишет «Тинькофф журнал».

Самый «космический» в этом плане регион — Краснодарский край. Здесь географических объектов с названием на космическую тематику расположено 727. Второе место у Московской области — 535.

Фото: wikimedia.org

Согласно подсчетам журнала, 15 из 1 000 топонимов в Татарстане связаны с космосом. Также в республике родился один космонавт. Больше всего космонавтов родилось в Москве: 15 человек. На втором месте — Московская область: 10 человек. Третье место делят Санкт-Петербург, Иркутская и Самарская область. Там родились по четыре космонавта.

Ранее в казанском музее соцбыта представили уникальные фотографии космонавта Юрия Гагарина во время визита в Египет в 1962 году.

Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктураИстория Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Live Начнется через pic Видеотрансляция Online-конференция с министром труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмирой Зариповой
Официальные партнеры

Спецпроекты

Рекомендуем