В Россельхозцентре Татарстана рассказали, почему на яблоне засыхают листья

Заместитель руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ Любовь Занина рассказала, как устранить причины засыхания листьев яблони. Об этом сообщает информационно-технологический отдел филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ.

Если на яблоне начали засыхать листья, значит, в развитии плодового дерева пошло что-то не так. Есть вероятность, что были допущены ошибки в уходе или повлияли погодные условия. Иногда причиной может быть неправильно выбранное место для посадки. Существует несколько причин, по которым у яблонь сохнут листья.



1. Недостаточно солнечного света, что приводит к нарушению процесса фотосинтеза. Листья начинают желтеть и впоследствии засыхают;

2. Высокое залегание грунтовых вод, из-за чего корни не дышат, загнивают;

3. Недостаток влаги. При этом засыхают не только листья, но и молодые побеги;

4. Переизбыток внесенных удобрений в особенности неперепревшего навоза. Корни получают ожог, перестают всасывать из почвы влагу и направлять ее к надземной части яблони;

5. Механическое повреждение корней или ветвей;

6. Заражение яблони болезнями, повреждение вредителями.

Если весной на яблоне распустилось мало листвы, а летом она начала опадать то вероятно, что яблоня подмерзла зимой. Ветки на таких деревьях начинают усыхать. Чтобы облегчить зимовку, нужно провести целый комплекс мероприятий: внести удобрение после сбора урожая; обильно полить деревья. Несмотря на то, что яблони считаются морозостойкими растениями, при посадке саженцев нужно выбирать только районированные сорта, которые адаптированы к климатическим условиям республики.

Иногда можно наблюдать засыхание листьев яблони с верхушки дерева. Верхушечное усыхание молодых яблонь — это опасный признак, поскольку означает, что корни отмирают или место прививки повреждено. У старых яблонь суховершинность говорит о том, что срок жизни их прожит и они умирают. Яблони в «самом соку» и с сухими верхушками — показатель «комплексного голода», нехватки всех необходимых микроэлементов.



Если листва на дереве начинает засыхать в июне, то одна из вероятных причин — подмерзание дерева зимой, подмокание корней из-за паводков или поднявшихся высоко грунтовых вод, переизбыток внесенных удобрений. Другая причина — повреждение зимой коры зайцами или мышами. Поврежденное дерево распускает листья, используя для этого питательные вещества, накопленные в ветвях, но если дополнительного питания не поступает, листья начинают усыхать, а за ними сохнут и ветки.

Если листья засыхают в августе, то причина в недостаточном поливе, нехватке питания, болезни или вредителях. Если дереву недостаточно влаги, заметить это можно раньше. Листья теряют тургор, поникают. Кончики молодых побегов подсыхают в первую очередь. Определить, повреждено ли дерево болезнями или вредителями, можно при внимательном осмотре.

Какие меры можно предпринять для устранения причин: