В Верховный суд РТ поступила жалоба на арест лидера Finiko Кирилла Доронина

Фото: "Реальное время"

Уже в ближайшую пятницу Верховный суд Татарстана сможет оценить законность ареста по самому резонансному делу этого лета. Защита обжалует водворение в СИЗО главы инвесткомпании Finiko Кирилла Доронина.



Материалы по арестному делу Доронина поступили в апелляционную инстанцию во вторник, 10 августа, передает журналист «Реального времени».

Напомним, полицейские задержали Доронина 30 июля по подозрению в мошенничестве и уже в качестве обвиняемого через несколько часов доставили в Вахитовский суд Казани для избрания меры пресечения. На заседании поднявшийся на криптовалюте бизнесмен вину отрицал. Суд санкционировал его арест до 28 сентября.

Со дня посадки Доронина в МВД Татарстана получили более 700 заявлений от вложивших деньги в Finiko россиян и иностранцев. А в Сети появилась петиция за его освобождение.

