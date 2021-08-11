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В Верховный суд РТ поступила жалоба на арест лидера Finiko Кирилла Доронина

07:12, 11.08.2021
В Верховный суд РТ поступила жалоба на арест лидера Finiko Кирилла Доронина
Фото: "Реальное время"

Уже в ближайшую пятницу Верховный суд Татарстана сможет оценить законность ареста по самому резонансному делу этого лета. Защита обжалует водворение в СИЗО главы инвесткомпании Finiko Кирилла Доронина.

Материалы по арестному делу Доронина поступили в апелляционную инстанцию во вторник, 10 августа, передает журналист «Реального времени».

Напомним, полицейские задержали Доронина 30 июля по подозрению в мошенничестве и уже в качестве обвиняемого через несколько часов доставили в Вахитовский суд Казани для избрания меры пресечения. На заседании поднявшийся на криптовалюте бизнесмен вину отрицал. Суд санкционировал его арест до 28 сентября.

Со дня посадки Доронина в МВД Татарстана получили более 700 заявлений от вложивших деньги в Finiko россиян и иностранцев. А в Сети появилась петиция за его освобождение.

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