Акинфеев не вернется в сборную России после назначения Карпина

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не возобновит свои выступления за сборную России даже после назначения Валерия Карпина. Возможные слухи о возвращении голкипера в национальную команду опроверг тренер Виталий Кафанов.

«Да, с Игорем говорил. К большому сожалению, он не вернется в сборную. Чем больше времени проходит после завершения его карьеры в национальной команде, тем сильнее ценится то, что он сделал, выступая за сборную России. За эти почти три года у нас так и не появился стопроцентный первый номер», — цитирует Кафанова ТАСС.

Акинфеев завершил выступления за сборную России после чемпионата мира — 2018. Свое решение он объяснил травмой колена. При этом прежний главный тренер сборной Станислав Черчесов несколько раз разговаривал с ним о возможном возвращении, но вратарь отказался.

Напомним, в середине июля сборную России по футболу возглавил Валерий Карпин.