Главным тренером сборной России по футболу назначен Валерий Карпин

Главным тренером сборной России по футболу назначен тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин, сообщили в Российском футбольном союзе. Он сменил на этом посту Станислава Черчесова.

«Сейчас перед командой стоит задача по отбору на чемпионат мира 2022 года в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить», — заявил новый тренер российской сборной.

Контракт с Карпиным, который планируется подписать 26 июля, будет действовать до конца этого года. Предусмотрена возможность его дальнейшего продления. Условия договора уже согласованы. Ближайшие полгода Карпин будет совмещать работу в сборной и клубе «Ростов».

«Сборная для него — новый вызов. И мы увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять», — прокомментировал назначение Карпина президент РФС Александр Дюков.

Напомним, Российский футбольный союз принял решение расторгнуть контракт с Черчесовым и его тренерским штабом в начале июля. Он руководил командой с 2016 года.



Татьяна Демина