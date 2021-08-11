Татарстанцы могут оценить инструменты исламского финансирования в экономике республики

В Татарстане с 8 по 15 августа проводится социологическое исследование «Спрос на партнерские (исламские) финансовые услуги со стороны населения РТ», сообщает Минэкономики республики.



Принципы исламских финансов определяются основами шариата — мусульманскими этическими ценностями. Исламские финмеханизмы позволяют верующим получить беспроцентный кредит, отсрочку по займу без штрафов и пени.

С помощью опроса в республике изучат информированность татарстанцев о партнерских финансах и готовность участвовать в инвестировании этого направления, а еще оценить инструменты исламского финансирования в экономике РТ.

Пройти опрос можно по ссылке.

Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана и председатель группы стратегического видения «Россия — исламский мир» Рустам Минниханов заявлял, что к 2024 году объем активов исламской экономики должен увеличиться с $2,9 трлн до $3,7 триллиона.



Маргарита Головатенко