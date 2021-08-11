Главное о коронавирусе на 11 августа: реестр переболевших в РТ, новый штамм из США с летальностью до 82%
В Татарстане создали реестр переболевших
- В Татарстане создали реестр пациентов, переболевших COVID-19, и состояние которых угрожает их жизни. Реестр синхронизируют с единой информационной системой здравоохранения. Попавшим в список оформят паспорт здоровья, в котором пропишут риски, рекомендации и контакты медорганизации для лечения.
- В Нижнекамске продолжается вакцинация «Спутником V» и «Спутником Лайт» во дворах. Горожанам доступны сразу два компонента первого препарата. Сделать прививку может любой желающий без предварительной записи. При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и полис. Работать выездной пункт будет с 16.00 до 19.00.
- В Татарстане вчера подтвердились три случая смерти от COVID-19. От коронавируса скончались: мужчина 1959 года рождения, две женщины 1943 и 1977 годов рождения.
- Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что желающим посетить Игры стран СНГ, которые пройдут в Казани с 4 по 11 сентября, необходимо использования средств индивидуальной защиты, однако требований ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации от коронавируса от зрителей не будет. Тем не менее посещаемость объектов будет ограничена 50% от максимальной вместимости трибун.
Вакцина для детей и подростков
- 15 сентября 2021 в России могут зарегистрировать вакцину от COVID-19 для детей и подростков, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Он отметил, что сейчас идет подготовка отчета перед расширенной второй фазой клинических испытаний.
- Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что эффективность российской вакцины «Спутник V» против «дельта»-штамма коронавируса составляет около 83%. Также он добавил, что вакцина более чем на 95% защищает против тяжелых случаев COVID-19.
- В Роспотребназдоре оценивают ситуацию с коронавирусом в России как стабильную, но напряженную, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная. Спикер отметила, что данные о заболевших динамичны, но в целом по стране можно говорить о снижение еженедельных темпов прироста заразившихся.
- Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил обеспечивать вакцинированных россиян брендированным набором для персональной защиты и профилактики коронавируса. В этот набор могут входить комплект многоразовых масок и антисептиков. Маски предлагается разработать дизайнерам, чтобы ношение маски стало «модным действием, пропагандирующим вакцинацию».
- Врач-вирусолог Евгений Тимаков высказал недовольство текущими темпами вакцинации от коронавируса в России. По его словам, охват вакцинацией пока не дает возможности контролировать эпидемию. Он выразил опасения, что повторный рост заболеваемости коронавирусом может произойти в середине или в конце сентября, когда многие граждане вернутся из отпусков.
- В Минобрнауки РФ заявили, что отсутствие прививки у студента не является основанием для недопуска в общежитие. К вузам, которые вводят безосновательные требования к студентам на фоне пандемии, могут применить административные меры.
- Один из привившихся вакциной от коронавируса в виде капель для носа, рассказал о вакцинации. По его словам, когда вакцину закапывают в нос, необходимо глубоко вдохнуть. Препарат имеет сладковатый привкус, но не имеет запаха.
- В крупнейшей поликлинике Барнаула выявили среди медиков продавцов сертификатов о вакцинации. Сотрудники правоохранительных органов провели контрольную закупку ковид-сертификата. Уголовное дело пока не возбуждено, проводятся обыски.
- Михаил Мурашко заявил, что прививку от коронавируса лучше всего пройти летом. В этот период условия для вакцинации самые благоприятные, обратил внимание он.
Новый штамм «Йота» с летальностью до 82%
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 204 028 771 человек, 4 314 631 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (36 055 226). На второй строчке — Индия ( 32 036 511), на третьей — Бразилия (20 212 642), на четвертой Россия (6 404 960, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятой — Франция (6 375 268).
Больше всего смертей зафиксировано в США (618 137). За ними следуют Бразилия (564 773), Индия (429 179), Мексика (245 476), Перу (197 102) и Россия (163 629).
- В Нью-Йорке выявили новый штамм коронавируса «йота». По данным ученых, летальность его достигает 82%, в особенности у людей старше 45 лет. пока о новом штамме мало информации, но ученые уже говорят о том, что он распространяется на 25% быстрее других мутаций. «Йота» более патогенен и может уходить от иммунного ответа.
- Британский ученый заявил, что достичь коллективного иммунитета от COVID-19 невозможно из-за штамма коронавируса «дельта», потому что он заражает даже привившихся людей. Если привить всех детей, это не остановит передачу вируса. Поллард считает, что нужно сосредоточиться на оптимизации лечения тех, кто уже болеет COVID-19 в тяжелой форме.
- Австрийские ученые назвали вакцину «Спутник V» самой действенной из существующих. По их мнению, вакцина не получила широкого распространения по политическим причинам. Из 60 стран, которая проводит вакцинацию «Спутником V» не заявила о проблемах со свертываемостью крови.
- Россия подала заявку на использование вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» для экстренного применения на Филиппинах. Заявку подал российский Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Сейчас препарат изучают местные эксперты.
- В Германии в октябре перестанут бесплатно тестировать на COVID-19 невакцинированных граждан. Отмечается, что исключения будут для тех, кто не может вакцинироваться, например, по состоянию здоровья. В городах Германии есть тысячи пунктов, где можно бесплатно сдать экспресс-тест на COVID-19. За 15 минут результат теста приходит на электронную почту.
- В Австрии одно из кафе отказалось обслуживать привившихся от коронавируса людей. В заведении кофе и пирожные подают только невакцинированным.
- Министр здравоохранения Аргентины Карла Виссотти привилась вакциной Moderna, хотя ранее в качестве первой дозы получила «Спутника V». В министерстве объяснили, что им удалось добиться прогресса в комбинировании вакцин.
- Больше 8,5 тыс. жителей ФРГ могли получить обычный физраствор вместо вакцины от коронавируса. Одна из сотрудниц прививочного центра в Германии подменила вакцину производства компаний Pfizer и BioNTech обычным физраствором. Ранее стало известно о шести таких случаях, однако выяснилось, что случаев, когда вместо вакцины вводили физраствор гораздо больше.
- В Сан-Марино, туристы, которые приезжают в небольшое государство на Апеннинском полуострове ради прививки «Спутником V» увозят с собой пустые ампулы в качестве сувениров.
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