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В Татарстане за сутки коронавирус подтвердился у еще 46 человек

11:25, 11.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки коронавирус подтвердился у еще 46 человек
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 46 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 11 августа в Татарстане зарегистрировано 24 482 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 21 620 человек, в том числе 26 — за минувшие сутки.

Умерли за весь период 640 человек, в том числе трое за минувшие сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Татарстане было зарегистрировано 49 новых случаев заражений коронавирусом.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
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