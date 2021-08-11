В Татарстане за сутки коронавирус подтвердился у еще 46 человек
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 46 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Всего на 11 августа в Татарстане зарегистрировано 24 482 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 21 620 человек, в том числе 26 — за минувшие сутки.
Умерли за весь период 640 человек, в том числе трое за минувшие сутки.
Вчера в Татарстане было зарегистрировано 49 новых случаев заражений коронавирусом.
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