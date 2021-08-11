В Совфеде считают, что Запад может организовать в России протесты после выборов в Госдуму

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Запад может организовать в России массовые акции протеста после сентябрьских выборов в Государственную думу.

«Нет никаких сомнений, что отказ от наблюдательной миссии ОБСЕ был спланирован заранее и нужен Западу как предлог для непризнания голосования на выборах в Госдуму», — считает он. По его мнению, именно это западные страны используют, чтобы подтолкнуть «своих ставленников» к различным провокациям в России, пишет «РИА Новости».

На прошлой неделе организация по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщила, что не сможет направить наблюдателей на выборы в российскую Госдуму. Это она объяснила ограничениями, введенными российскими властями в отношении наблюдения за выборами.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Голосование на выборах в Госдуму будет проходить в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина