ОБСЕ не сможет направить наблюдателей на выборы в Госдуму России

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщила, что не сможет направить наблюдателей на выборы в Государственную думу России. Глава Бюро по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи обратил внимание, что ОБСЕ важно самостоятельно определять их необходимое число.

Отсутствие европейских представителей на осеннем голосовании за депутатов Госдумы в организации объяснили ограничениями, введенными российскими властями в отношении наблюдения за выборами. Мекаччи убежден, что требования России ограничить число наблюдателей сделало решение ОБСЕ неизбежным, пишет RT.

Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает решение организации «своего рода показательным демаршем» и политизированным, пишет ТАСС.

Напомним, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил допускать в качестве наблюдателей на осенние выборы в Государственную думу только граждан, которые прошли вакцинацию от коронавируса.



Голосование на выборах в Госдуму будет проходить в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина