В Татарстане снизился средний размер ипотечного кредита

В Татарстане в июле снизился средний размер ипотечного кредита. Это первое снижение показателя с ноября 2020 года, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

В России размер ипотечного кредита уменьшился в июле на 4,2% — до ,11 миллиона рублей. Больше всего размер кредита снизился в Саратовской (-15,9%), Челябинской (-14,2%), Нижегородской (-13,7%) и Кемеровской (-12,2%) областях и Татарстане (-10,7%), пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев 2021 года совокупный портфель ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) татарстанцев увеличился на 14,5% — до 310,4 млрд рублей. Всего в первом полугодии 2021 года жителям республики было предоставлено 32,6 тыс. ипотечных кредитов.



Ольга Плешкова