Портфель ипотечных кредитов татарстанцев увеличился до 310,4 млрд рублей — это много или мало?

За первые шесть месяцев 2021 года совокупный портфель ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) татарстанцев увеличился на 14,5% — до 310,4 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе отделения — Национального банка по РТ Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ.

«Всего в первом полугодии 2021 года жителям республики было предоставлено 32,6 тыс. ипотечных кредитов. Это на 38% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Объем выданной ипотеки за этот же период составил 79,9 млрд рублей с приростом на 63%», — заявил управляющий отделением — Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации Марат Шарифуллин.

Также в июне этого года снизилась средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам — она составляет 7,02%.

Фото: Илья Репин

Совокупный портфель ИЖК 310,4 млрд рублей — это:

Треть триллиона рубле й.

й. $4,2 миллиарда по курсу ЦБ на 4 августа 2021 года.

по курсу ЦБ на 4 августа 2021 года. 4,5 объема совокупной просроченной задолженности по ипотеке , она составляет в России около 70 млрд рублей.

, она составляет в России около 70 млрд рублей. В 11,4 раза больше, чем суммарный доход самозанятых в Татарстане — с начала действия специального налогового режима он составил 27,1 млрд рублей.

— с начала действия специального налогового режима он составил 27,1 млрд рублей. Примерно 3,3% совокупной задолженности россиян по ипотечным кредитам — в апреле она составляла порядка 10 трлн рублей.

— в апреле она составляла порядка 10 трлн рублей. На 1 трлн меньше, чем должны россияне за ЖКУ : за I квартал 2021 года долги составили 1,33 трлн рублей.

Фото: Максим Платонов

В 9 раз меньше, чем было выдано ипотечных кредитов в РФ за полгода — всего 2,7 трлн рублей.

— всего 2,7 трлн рублей. 1,6% от общего бюджета России — в 2021 году он составил 18,1 трлн рублей.

— в 2021 году он составил 18,1 трлн рублей. Примерно 1,5 тысячи самых дорогих квартир в ПФО — в июле в столице Татарстана выставили на продажу жилье за 220 млн рублей.



Алексей Нечаев