На парк у ЖК «Салават купере» и благоустройство Чайковых озер уйдет больше 300 миллионов

Парк за горбольницей №7 в Казани за 189 миллионов

Как стало известно «Реальному времени», на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в Татарстане до конца года направят 449,7 миллиона рублей из бюджета. Больше всего денег — в сумме более 300 миллионов — уйдет на два долгожданных всеми казанских объекта. Первый из них — благоустройство Чайковых озер, которые находятся за городской клинической больницей №7 по улице Чуйкова.

В сумме на приведение в порядок озер, которые называются так, потому что в их районе гнездятся и обитают чайки, потратят 189,3 млн рублей. В первую очередь благоустроят территорию Малого Чайкового озера, во вторую — Большого Чайкового озера. Речь сейчас как раз идет о первом — там организуют реабилитационную зону с разными функциональными площадками, отдельно создадут зоны для отдыха и занятий спортом для врачей больницы.

Проектом предусмотрены транзитные направления, которые помогут людям не обходить весь квартал по периметру, а пересекать его вдоль парковой зоны, сокращая время на передвижение. Предусмотрена беговая дорожка, которая появится по периметру второй очереди, между ними построят велосипедную.

По плану у озера появится зона релаксации, площадки для занятий баскетболом/волейболом и мини-футболом, зоны со спортивным оборудованием, оборудованием для реабилитации и колясочников, зона для арт-терапии, блок реанимации и реабилитации. Разместят здесь и сцену с экраном, зону для мастер-классов, детские площадки, зоны рекреации, огород, дорожку для терренкура и т.д.



О проекте благоустройства озера стало известно в январе этого года. Над ним работали не только архитекторы и экологи, но и врачи. Сообщается, что в парке будет практиковаться рефлексотерапия — сидя на скамейках, все желающие смогут насладиться живописными пейзажами озера; псаммотерапия (лечение песком, — прим. ред.), социотерапия, ароматерапия с лечебными тонизирующими травами, арт-терапия с уроками рисования. Для пациентов больницы организуют аэроионотерапию — лечение посредством ионизированного воздуха.

125 миллионов на парк в ЖК «Салават купере»

Еще 125 миллионов уйдут на строительство первой очереди парка в микрорайоне «Салават купере». Работы по его созданию стартовали еще в июне — его общая площадь составит более 6 га. В исполкоме отмечали, что на участке пришлось провести масштабные подготовительные работы: необходимо было осушить болотистую местность и заменить слой грунта.

Фото: Ринат Назметдинов

Парк станет первым в микрорайоне общественным пространством и расположится в границах улиц Наиля Юсупова, Хибинской и Альфии Авзаловой, в непосредственной близости к школе и детским садам. Благоустройство пройдет в две очереди.

Еще в 2020 году проходили общественные обсуждения, по итогам которых сформировали концепцию парка из трех зон: зоны озера, центральной площади для проведения массовых мероприятий и зоны активности со спортплощадками. Зону активности планируют обустроить уже в этом году. Кроме того, проект благоустройства предусматривает масштабное озеленение участка — в парке посадят дубы, яблоню сибирскую, клен, тополь, сосну, вяз, можжевельник, снежноягодник и айву.

Фото: Ринат Назметдинов

И почти столько же сразу на шесть парков

Оставшиеся 135 миллионов распределят по районам. Так, 10 миллионов уйдут на строительство первого этапа парка Памяти в Кукморе, на 2,8 млн больше выделят на благоустройство парка им. В.И. Ленина в Мензелинске. Примерно по 20 миллионов потратят на сквер у спортивного центра в Осиново, Центральную площадь в Буинске и набережную реки Вятки в Мамадыше. Благоустройство парка у стадиона «Лесокомбинат» в поселке Васильево обойдется дороже всех остальных районных объектов — в 25 миллионов. То есть устройство шести парков в районах в сумме обойдется всего на десять миллионов дороже, чем одна очередь парка в ЖК «Салават купере».

В Татарстане с 2018 по 2024 год реализуется государственная программа «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан». В прошлом году финансирование программы увеличили с 17,1 до почти 21 миллиарда рублей — в 2020—2022 годах на реализацию программы дополнительно поступят примерно по 1,2 млрд из федерального бюджета ежегодно, и сумма увеличится до 3,2 миллиарда.

Дарья Пинегина