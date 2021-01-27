В Казани планируют реконструкцию Чайковых озер возле горбольницы №7

В Ново-Савиновском районе Казани планируют реконструкцию Чайковых озер возле горбольницы №7. Там появятся зоны реабилитации, физической нагрузки, арт-терапии, аэроионотерапии, фитотерапии, сообщается на сайте исполкома Казани.

Работы запланированы на 2021 год. Территорию в 9,5 га планируют реконструировать в два этапа. Первый этап затронет Малое Чайковое озеро площадью 2,6 га.

Над проектом нового парка работали не только архитекторы и экологи, но и врачи. Сообщается, что в парке будет практиковаться рефлексотерапия — сидя на скамейках, все желающие смогут насладиться живописными пейзажами озера; псаммотерапия (лечение песком, — прим. ред.), социотерапия, ароматерапия с лечебными тонизирующими травами, арт-терапия с уроками рисования. Для пациентов больницы организуют аэроионотерапию — лечение посредством ионизированного воздуха.

Кроме вышеперечисленного, будут установлены спортивные площадки, реабилитационные и спортивные тренажеры, будет организована площадка для терренкура (дозированные физические нагрузки в виде пешеходных прогулок, восхождений в гористой местности по определенным маршрутам, — прим. ред.). Также там будет небольшой огород, и пациенты смогут самостоятельно за ним ухаживать.

Что касается озера, то планируется аэрация водоема.

Вторым этапом реконструкции станет территория Большого Чайкового озера — 6,8 га. Здесь обещают обустроить прогулочную зону с пешеходными деревянными дорожками, удобными лавочками и смотровой площадкой.

Ольга Плешкова