Путин поручил повысить интенсивность работы авиации на пожарах в Якутии

Министру по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгению Зиничеву президент России Владимир Путин поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии и повысить интенсивность работы авиации в республике. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Руководству региона поручено подготовить предложения об увеличении мер поддержки пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, в том числе совместно с МЧС России подготовить предложения по мерам социальной поддержки», — говорится в поручении.

Недавно Путин поручил правительству выделить дополнительные средства на тушение лесных пожаров в регионах. Средства выделят из резервного фонда Кабмина до 1 сентября.



Алексей Нечаев