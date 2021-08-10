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Путин поручил повысить интенсивность работы авиации на пожарах в Якутии

13:59, 10.08.2021 2
Путин поручил повысить интенсивность работы авиации на пожарах в Якутии
Фото: kremlin.ru

Министру по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгению Зиничеву президент России Владимир Путин поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии и повысить интенсивность работы авиации в республике. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Руководству региона поручено подготовить предложения об увеличении мер поддержки пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, в том числе совместно с МЧС России подготовить предложения по мерам социальной поддержки», — говорится в поручении.

Недавно Путин поручил правительству выделить дополнительные средства на тушение лесных пожаров в регионах. Средства выделят из резервного фонда Кабмина до 1 сентября.

Алексей Нечаев
Общество
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14:10
    НЕ ВЫДЕРЖИВАЕТ НИКАКОЙ КРИТИКИ!
    КОГДА БОЛЬШЕ ПОЛОВИНА ЛЕСОВ ЯКУТИИ СГОРЕЛО и НАНЕСЁН КОЛОССАЛЬНЫЙ ВРЕД ПРИРОДЕ и НАСЕЛЕНИЮ СИБИРИ ОН ТОЛЬКО
    " ПРОСНУЛСЯ" И ДАЛ ПОРУЧЕНИЕ УСИЛИТЬ МЧС. КТО ОТВЕТИТ ЗА ВСЁ ЭТО БЕЗОБРАЗИЕ, БЕЗДЕЙСТВИЕ И УЩЕРБЫ ?.
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  • Анонимно 14:20
    Половина леса уже сгорело в Якутии и нанесён колоссальный вред природе, и населению он опомнился только сейчас. Система власти сбои даёт и не работает.
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