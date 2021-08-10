В Челнах мужчина разгуливал по улице с арбалетом

В Набережных Челнах полиция задержала мужчину, разгуливавшего по улицам с арбалетом. Очевидцы сообщали, что он был в нетрезвом состоянии.

Полицейские доставили его в отдел, сопротивления мужчина не оказывал при задержании.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Позже выяснилось, что мужчина купил арбалет и просто шел по улице. Ничего противоправного в его действиях правоохранители не обнаружили, пишут «Челнинские известия».



Вчера в Нижнекамске возбудили уголовное дело после уличной потасовки со стрельбой. Полицейские установили, что участниками конфликта стали трое местных жителей с одной стороны и трое жителей Пермского края с другой стороны. Последние приехали в Нижнекамск на заработки. Один из них — 17-летний подросток.

