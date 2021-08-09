В Нижнекамске возбуждено уголовное дело после потасовки со стрельбой

В Нижнекамске возбудили уголовное дело после уличной потасовки со стрельбой. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Также на всех участников потасовки составлены административные материалы за нарушение покоя граждан и тишины в ночное время (ч. 1 ст. 3.8 КоАП РТ). На мужчину, применившего оружие, составили административный протокол по ч. 3 ст. 20.13 КоАП РФ «Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах», говорится в сообщении ведомства.

Вчера вечером в Нижнекамске произошла перестрелка на улице Студенческой. Кадрами потасовки поделились очевидцы в социальных сетях. На них можно увидеть нескольких мужчин, слышны выстрелы и крики. Полицейские установили, что участниками конфликта стали трое местных жителей с одной стороны и трое жителей Пермского края с другой стороны. Последние приехали в Нижнекамск на заработки. Один из них — 17-летний подросток.



Ольга Плешкова