УВД Нижнекамска установило всех участников уличной потасовки со стрельбой

Полиция Нижнекамска установила всех участников потасовки со стрельбой. Сообщение в дежурную часть поступило 6 августа ночью, сообщает МВД по Татарстану.



Кадрами потасовки поделились очевидцы в социальных сетях. На них можно увидеть нескольких мужчин, слышны выстрелы и крики.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили, что участниками конфликта стали трое местных жителей с одной стороны и трое жителей Пермского края с другой стороны. Последние приехали в Нижнекамск на заработки. Один из них — 17-летний подросток.

Выяснилось, что жители Пермского края во дворе дома распивали спиртное, тем самым нарушая тишину и мешая покою граждан. Неподалеку компания нижнекамцев отмечала день рождения одного из участников конфликта.

Нижнекамцы заметили, что гости республики не реагируют на замечания жильцов по поводу шума и решили с ними поговорить. В ходе разговора возник конфликт, который перерос в драку. Тогда один из пермяков достал пистолет и начал стрелять в воздух. Нижнекамцы в ответ стали кидать в них бутылками из-под пива. Несовершеннолетний житель Краснокамска получил резанную рану шеи.

Фото: realnoevremya.ru

МВД отмечает, что несовершеннолетний пытался запутать следственно-оперативную группу и называл не свои данные. На родине он находится в федеральном розыске, сбежал из детского дома. Проводится проверка, процессуальное решение примут по ее результатам.

Маргарита Головатенко