В Набережных Челнах назвали предприятия с самыми большими зарплатами

В администрации Набережных Челнов назвали предприятия с самыми большими зарплатами. Об этом говорили сегодня на «деловом понедельнике».

Самую большую зарплату получают сотрудники Картонно-промышленного комбината. Средняя зарплата на предприятии составила 80 тысяч рублей.

Также высокий уровень держат заводы бытовой техники «Haier», где средний заработок сотрудников на производстве телевизоров держится на уровне 60 тысяч рублей. Тройку замыкают работники производства стиральных машин и холодильников, они зарабатывают 50 тысяч рублей, пишет «Татарстан 24».

Сегодня стало известно, что «Соллерс Форд» с 1 июля повысит заработную плату работникам, занятым на сборочном производстве в Елабуге. Для действующих сотрудников повышение составит 10% в году, а при найме новых стартовые зарплаты поднимутся до 25%.





Ольга Плешкова