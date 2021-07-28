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Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян на 6,8%

21:20, 28.07.2021 1
Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян на 6,8%
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Реальные располагаемые доходы россиян (за вычетом обязательных платежей — налогов и сборов, процентов по кредитам и т.д., скорректированные на инфляцию) в II квартале 2021 года увеличились на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Росстат.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в мае 2021 года составила 56 171 рубль и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 9,5%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В середине июля Росстат в исследовании «Комплексное наблюдение условий жизни населения» по итогам 2020 года выяснил, что российским домохозяйствам, чтобы свести концы с концами, нужно хотя бы 61 тыс. рублей в месяц. «Реальное время» разбиралось, много это или мало?

Напомним, в России годовая инфляция в июне ускорилась до 6,5%. Потребительские цены по сравнению с маем выросли на 0,69%.

ЭкономикаФинансыОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 22:26
    Это такая ложь! Где они берут цифры? Цены выросли минимум на 10%, а большинство товаров от 20% до 50-10%%.А зарплаты да, если газпромовские и депутатские сложить с зарплатами простого народа, то да наскребётся и больше. ПОЗОР Росстату и правительству!
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