Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян на 6,8%

Реальные располагаемые доходы россиян (за вычетом обязательных платежей — налогов и сборов, процентов по кредитам и т.д., скорректированные на инфляцию) в II квартале 2021 года увеличились на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Росстат.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в мае 2021 года составила 56 171 рубль и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 9,5%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В середине июля Росстат в исследовании «Комплексное наблюдение условий жизни населения» по итогам 2020 года выяснил, что российским домохозяйствам, чтобы свести концы с концами, нужно хотя бы 61 тыс. рублей в месяц. «Реальное время» разбиралось, много это или мало?



Напомним, в России годовая инфляция в июне ускорилась до 6,5%. Потребительские цены по сравнению с маем выросли на 0,69%.

