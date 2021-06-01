ВОЗ пока не рекомендует вводить ограничения из-за нового штамма птичьего гриппа

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует вводить какие-либо ограничения на поездки или торговлю из-за выявления нового штамма птичьего гриппа в Китае. Об этом сообщил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

Штамм H10N3 птичьего гриппа известен с 2002 года, но ранее заражений человека зафиксировано не было.

— ВОЗ работает с национальными властями Китая и партнерами по GISRS над дальнейшей оценкой и характеристикой этого события, — передает «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в китайской провинции Цзянсу зафиксировали первый в мире случай заражения птичьим гриппом H10N3. В конце апреля 41-летний мужчина города Чжэньцзян почувствовал недомогание, у него был жар. Спустя несколько дней он обратился к врачу, его госпитализировали. Сейчас его состояние стабилизировалось, он практически готов к выписке из больницы.



Татьяна Леухина