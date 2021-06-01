В Китае зафиксировали первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3

В китайской провинции Цзянсу зафиксировали первый в мире случай заражения птичьим гриппом H10N3, сообщает ТАСС.



41-летний мужчина из города Чжэньцзян почувствовал жар в конце апреля. Его состояние ухудшалось, и спустя несколько дней он обратился к врачу, его госпитализировали. Сейчас его состояние стабилизировалось, он практически готов к выписке из больницы.

Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний проанализировал материалы пациента и сделал вывод, что мужчина был инфицирован H10N3. Всех контактировавших с ним людей поместили под медицинское наблюдение, заболевших среди них не выявлено.

Фото: realnoevremya.ru

Вирус H10N3 передается между птицами и обладает низкой патогенностью. Анализ генома показал, что вирус не передается человеку.

Маргарита Головатенко