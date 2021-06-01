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В Китае зафиксировали первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3

09:17, 01.06.2021 1
В Китае зафиксировали первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3
Фото: realnoevremya.ru

В китайской провинции Цзянсу зафиксировали первый в мире случай заражения птичьим гриппом H10N3, сообщает ТАСС.

41-летний мужчина из города Чжэньцзян почувствовал жар в конце апреля. Его состояние ухудшалось, и спустя несколько дней он обратился к врачу, его госпитализировали. Сейчас его состояние стабилизировалось, он практически готов к выписке из больницы.

Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний проанализировал материалы пациента и сделал вывод, что мужчина был инфицирован H10N3. Всех контактировавших с ним людей поместили под медицинское наблюдение, заболевших среди них не выявлено.

Фото: realnoevremya.ru

Вирус H10N3 передается между птицами и обладает низкой патогенностью. Анализ генома показал, что вирус не передается человеку.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 01 июн
    Опять эти китайцы что то мутят в своих лабораториях. Отношение к безопасности у них как в СССР, авось пронесёт! Так и с ковидом, теперь уже сомнений все меньше, что он утек из лаборатории в Ухане, где его создали, видимо для отработки самой возможности передачи вируса от летучих мышей к человеку.
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