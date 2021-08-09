Умер заслуженный деятель науки Татарстана, профессор Николай Торсуев

В Татарстане на 89-м году жизни умер доктор географических наук, заслуженный деятель науки РТ, лауреат государственной премии РТ в области науки и техники Николай Торсуев. Об этом сообщается на медиапортале КФУ.

В 1989 году заслуженный профессор Казанского университета организовал в вузе кафедру ландшафтной экологии. Ее Торсуев возглавлял на протяжении 10 лет.

Ученый занимался изучением пространственно-временной изменчивости химизма поверхностных вод суши и атмосферных осадков в результате антропогенной деятельности. Торсуев был ведущим ученым в области карстоведения. Помимо этого, его интересовали вопросы охраны окружающей среды и природопользования.

За свою научную карьеру Торсуев написал порядка 400 трудов. В 2012 году ему присвоили наивысшую награду Русского географического общества — золотую медаль им. Пржевальского.

В конце июля стало известно, что на 78-м году жизни умер доктор химических наук, профессор кафедры физической химии Химического института им. А.М. Бутлерова КФУ, заслуженный деятель науки и техники РТ Владимир Киселев.

Татьяна Демина