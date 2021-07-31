Умер заслуженный деятель науки и техники Татарстана Владимир Киселев

На 78-м году жизни умер доктор химических наук, профессор кафедры физической химии Химического института им. А.М. Бутлерова КФУ, заслуженный деятель науки и техники РТ Владимир Киселев.

Он руководил единственной в России лаборатории органической химии высоких давлений. В 1997 году ему присвоили премию «Хрустальная пирамида», в 2008-м его наградили премией имени Зелинского Российской академии наук совместно с академиком Коноваловым.

Профессор Киселев написал порядка 300 научных работ. Он изучал сферу химической кинетики, синтеза и структуры реагентов и продуктов реакций циклоприсоединения, калориметрии, катализа при обычном и высоком гидростатическом давлении. Под его научным руководством выполнены 13 кандидатских диссертаций, сообщает медиапортал КФУ.

В 1969 году Киселев защитил кандидатскую диссертацию «Комплексы с переносом заряда в реакции диенового синтеза», а в 1986 году — докторскую «Факторы, определяющие реакционную способность реагентов в обычной и катализируемой реакции Дильса-Альдера».

В 1976 году он получил звание старшего научного сотрудника, а в 1992 году — профессора по специальности «органическая химия». С 2011 года он был главным научным сотрудником Казанского университета. В 1991-2003 гг. он возглавлял Научно-исследовательский химический институт имени Бутлерова КГУ.

Татьяна Демина