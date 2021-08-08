Татарстан попал в топ-5 российских направлений без жестких ковидных ограничений

Татарстан оказался в топ-5 российских направлений, в которых не вводились жесткие коронавирусных ограничения. Список составил туроператор «Алеан», сообщает «РИА Новости».



В 2021 году спрос татарстанского направления вырос на 17% по сравнению с «доковидным» 2019 годом. Выбор в пользу этого региона делают почти 10% туристов. Пять дней организованного путешествия на двоих в Татарстане будут стоить примерно 19,6 тысячи рублей.

«Программы по Татарстану на Новый год и каникулярные даты входили в пятерку самых популярных», — отметил туроператор.

Фото: Анна Сейтумерова

Еще в топ-5 регионов вошли Сердловская область, Екатеринбург, Челябинская область и Тула.

Татарстан вошел в число популярных направлений для путешествий на автомобиле этим летом, а его столица - Казань — вошла в список российских городов, куда в августе можно купить дешевый билет на поезд.

Маргарита Головатенко