Щербакова возглавила рейтинг фигуристок ISU, Валиева — 23-я, Загитова — 36-я
Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал новый рейтинг в фигурном катании.
Среди фигуристок на первом месте разместилась россиянка Анна Щербакова с 2 723 баллами. Более 300 баллов ей уступает ее соотечественница Александра Трусова (2 392). Тройку замыкает японка Рика Кихира (2 271).
В пятерку также вошли Елизавета Туктамышева (1 933) и американка Бреди Теннелл (1 802). Другие россиянки: Алена Косторная — седьмая, Камила Валиева — 23-я, Евгения Медведева — 34-я.
До сих пор в рейтинге ISU присутствует олимпийская чемпионка Алина Загитова, занимающая 36-ю позицию.
У мужчин лидирует японец Юдзуру Ханю, компанию ему в тройке составили американец Нэйтан Чен и Юка Кагияма из Японии.
Ранее фигуристки Алина Загитова и Алена Косторная поступили на обучение в РГУФК.СпортФигурное катание
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