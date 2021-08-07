Фигуристки Алина Загитова и Алена Косторная поступили в РГУФК

Олимпийская чемпионка Алина Загитова и чемпионка мира Алена Косторная успешно зачислены на обучение в Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма.

Обе фигуристки будут учиться на педагогическом факультете по профилю «Спортивная подготовка по виду спорта «фигурное катание на коньках». Обучение будет проходить в заочной форме.

Напомним, Загитова приостановила профессиональную карьеру и занялась учебой. В 2020 году фигуристка окончила 11-й класс спортивной школы «Самбо-70» и поступила на платное отделение в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на направление «Журналистика».

В марте фигуристка рассказала о сдаче первой сессии в вузе.