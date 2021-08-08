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В Челнах во вторник отключат светофор на оживленном перекрестке

16:56, 08.08.2021
В Челнах во вторник отключат светофор на оживленном перекрестке
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Набережных Челнах во вторник, 10 августа, с 8 до 12 августа отключат светофор на пересечении проспекта Чулман и улицы Нариманова. Об этом сообщается на сайте мэрии автограда.

Это связано с отключением электроэнергии.

Фото: Максим Платонов (архив)

Вчера в Набережных Челнах перекрыли несколько участков дорог из-за с проведения Камского полумарафона. Ограничения на дорогах действовали с 8 до 14 часов.

В конце июля на портале госзакупок появился тендер на реконструкцию дороги на улице Гостева на участке от улицы Аэродромной до улицы Батенчука в Челнах. На эти цели выделили свыше 1 млрд рублей.

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