Свыше 1 миллиарда рублей выделят на реконструкцию дороги в Челнах

Фото: Максим Платонов

В Набережных Челнах на реконструкцию дороги на улице Гостева на участке от улицы Аэродромной до улицы Батенчука потратят свыше 1 млрд рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Всего будет отремонтировано 0,725 км дороги. Заказчиком выступает Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса при Минтрансе РТ. Все работы должны быть выполнены до 10 октября 2022 года.

В Набережных Челнах ввели ограничение движения на улице Шамиля Усманова. Это связано с ремонтом дорожного покрытия. До 31 июля движение ограничено на участке дороги от проспекта Дружбы народов до проспекта Хасана Туфана. Работы на указанном участке проводятся по программе «Ремонт дорожно-уличной сети города Набережные Челны».

Алексей Нечаев