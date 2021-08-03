Татарстан попал в число популярных направлений для путешествий на автомобиле

Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстан вошел в число популярных направлений для путешествий на автомобиле этим летом. За республику и ее столицу Казань проголосовали 4,8% опрошенных россиян, сообщает OneTwoTrip.



Чаще всего опрошенные указывали в качестве желаемого направления Крым (17%), Краснодарский край (11%), Санкт-Петербург и Ленинградскую область — (6%), Кавказ (5%). Еще жители России хотели бы совершить поездку на машине в Карелию, по городам Золотого кольца, в Горный Алтай, а также в Москву и Нижний Новгород. Часть опрошенных готова отправиться в другие страны, например в Абхазию и Грузию.

В исследовании приняли участие 2 290 человек, пишет «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов (архив)

Казань вошла в список российских городов, куда в августе можно купить дешевый билет на поезд. Недорого такое путешествие обойдется жителям Москвы и Санкт-Петербурга. В среднем 1,1 тыс. и 2,3 тыс. рублей соответственно.

Маргарита Головатенко