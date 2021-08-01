Казань вошла в список городов, куда можно недорого поехать на поезде в августе

Фото: Максим Платонов (архив)

Казань вошла в список российских городов, куда в августе можно купить дешевый билет на поезд. Недорого такое путешествие обойдется жителям Москвы и Санкт-Петербурга. В среднем 1,1 тыс. и 2,3 тыс. рублей соответственно.

Москвичи могут недорого отправиться на поезде в Белгород, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Уфу. Жители Северной столицы России могут приобрести дешевые билеты на поезд до этих же городов и до Архангельска.

Из Сочи выгодно путешествовать в Краснодар, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Волгоград и Воронеж. Из Краснодара на поезде можно недорого доехать на поезде до Сочи, Владикавказа, Симферополя, Воронежа и Москвы.

Жители Симферополя могут отправиться в бюджетное железнодорожное путешествие до Севастополя, Краснодара, Ростова-на-Дону, Минеральных Вод и Воронежа, пишет RT со ссылкой на исследование аналитиков сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Татьяна Демина