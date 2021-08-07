Российские гимнастки стали вторыми в квалификации командного многоборья на ОИ в Токио
Сборная России по художественной гимнастике заняла второе место в квалификации группового многоборья на летних Олимпийских играх 2020 в Токио, сообщает RT.
В сумме спортсменки в составе Анастасии Близнюк, Анастасии Максимовой, Анастастии Татаревой, Алисы Тищенкои Ангелины Шкатовой набрали 89.050 балла.
Первыми стали из Болгарии, получив 91.8 балла. Финал пройдет 9 августа.
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